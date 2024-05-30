وزير الآثار: انتهاء الأعمال داخل المتحف المصري الكبير خلال 6 أسابيع

كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن موعد انتهاء الأعمال داخل المتحف المصري الكبير، مشددًا على أن كافة الأعمال داخل المتحف المصري الكبير تنتهي خلال 6 أسابيع، مؤكدًا أن قاعات العرض الرئيسية ستحكي قصص مهمة تدور حول كيف تقدم المصري القديم بالإنسانية على 3 محاور ثم كيفية حُكم الدولة.

برنامج الزيارة في المتحف المصري الكبير

وأضاف وزير الآثار، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج «مساء دي إم سي»، على قناة «دي إم سي»، :«المتحف المصري الكبير أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، برنامج الزيارة في المتحف من المتوقع يومين للزيارة»، مؤكدًا أن هناك تصميم برامج سياحية خاصة لزيارة القاهرة بداية من الشتاء المقبل وزيارة القلعة ستستغرق من 3 إلى 4 ساعات بعد التطويرات التي تحدث.

وأكد أن القطاع الخاص في السياحة يتقدم بسرعة الصاروخ، مضيفًا: «ارتفاع معدلات السياحة السنوات الأخيرة جاءت نتيجة شطارة القطاع الخاص»، منوهًا بأن الحصة السوقية ارتفعت من جديد ويستهدفون رفع حصتنا السوقية بشكل يتناسب مع إمكانياتنا السياحية والأثرية، موضحًا أن ارتفاع حصتنا في 2023 رغم ما حدث في المنطقة في الربع الأخير من أحداث جيوسياسية وحققوا أرقامًا قوية خلال الأربع شهور الأولى من هذه السنة لأول مرة منذ عام 2010.

استراتيجية وطنية للسياحة

وأوضح أن الدولة المصرية تمتلك استراتيجية وطنية للسياحة تم اعتمادها وهي سياسات تجاه صناعة السياحة، ويتعاملون مع صناعة السياحة على أنها صناعة عالمي.