عبدالرحيم الليثي: العلاقات بين مصر والصين مهمة للبلدين سياسيا واقتصاديا

قال عبدالرحيم الليثي، مساعد رئيس تحرير الوطن، إن مصر خلال الـ10 سنوات الأخيرة شهدت نشاطًا مهمًا ومتزايدًا في علاقاتها مع كل الدول، موضحًا أن الصين واحدة من أهم 5 دول في العالم ولها العديد من الاستثمارات في مصر، كما أن هناك علاقات اقتصادية بين البلدين، واتفاق في وجهات النظر في بعض القضايا.

مصر أهم دولة في الشرق الأوسط

وأضاف «الليثي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصحافة live»، المُذاع عبر شاشة «extra live»، أن الصين مهتمة بأن يكون لها علاقات قوية مع مصر، موضحًا أن دول العالم أعينها تتجه صوب القاهرة؛ لأنها أهم دولة في الشرق الأوسط، ويمكنها تحريك القضايا المهمة، موضحًا أن العلاقات مع بكين بدأت تتجدد خلال السنوات الأخيرة بفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن القيادة السياسية المصرية اهتمت بأن تكون الدولة المصرية دولة مصنعة ولديها إنتاج اقتصادي كبير، ولذلك كان هناك علاقات اقتصادية مع العديد من دول العالم، منوهًا بأن هناك مباحثات مهمة بين مصر والصين على المستوى السياسي، وهناك اتفاق في العديد من القضايا في الشرق الأوسط، وأهمها قضية الأشقاء في فلسطين.

وتابع: «الصين داعمه للموقف المصري بشأن الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة».