«حماة الوطن»: زيارة الرئيس السيسي إلى الصين تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين تأتي في وقت مهم للغاية، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الساحة العالمية والإقليمية، مؤكدا أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، التي شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي تحت قيادة الرئيسين المصري والصيني.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأكد في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك العديد من الموضوعات المهمة على أجندة اللقاء بين الرئيسين، أبرزها تنامي التعاون الاقتصادي والتجاري، ومناقشة القضية الفلسطينية والأوضاع الإقليمية الملتهبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، بالإضافة إلى موقف الصين الداعم في هذا الشأن.

تعزيز الاستثمارات الصينية

وأضاف أن تعزيز الاستثمارات الصينية في مصر يعتبر من أبرز أهداف هذه الزيارة، إذ من المتوقع أن يعقد الرئيس السيسي لقاءات مع عدة شركات صينية لبحث سبل التعاون ضمن مبادرة الحزام والطريق، والتي تحتل فيها مصر مكانة استراتيجية مهمة.

وأشار إلى ما تقدمه الصين من تعاون في مجالات البحث العلمي والتدريب للجامعات المصرية، إذ تحرص بكين على تقديم مبادرات تدريبية في مختلف المجالات، آخرها مبادرات مكافحة الفقر التي جاءت كجزء من التقارب الحزبي بين الحزب الشيوعي الصيني وحزب حماة الوطن المصري.