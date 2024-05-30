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فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير 

كتب:

عمرو هلال
03:36 ص | الخميس 30 مايو 2024
الطيران المسير

الطيران المسير

أعلنت فصائل عراقية، عن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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