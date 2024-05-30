فصائل عراقية تعلن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير كتب: عمرو هلال 03:36 ص | الخميس 30 مايو 2024 الطيران المسير أعلنت فصائل عراقية، عن استهداف ميناء حيفا الإسرائيلي بالطيران المسير، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل عراقية تقصف مدينة إيلات: «مستمرون في تدمير معاقل إسرائيل» (فيديو) فصائل عراقية: قصفنا بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية بمدينة إيلات جنوب إسرائيل «دكّ معاقل الاحتلال».. فصائل عراقية تعلن قصف «أهداف حيوية» في إيلات بإسرائيل فصائل عراقية: استهدفنا هدفا في إيلات بالطيران المسير فصائل عراقية القاهرة الإخبارية ميناء حيفا الإسرائيلي الطيران المسير بقلم عمرو هلال