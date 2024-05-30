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أسعار عملات «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
08:47 ص | الخميس 30 مايو 2024
عملات البريكس

عملات البريكس

شهدت أسعار عملات دول بريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024، حالة من الاستقرار، وفقًا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024. 

سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 

- سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 13.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء. 

- بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.

- سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي، حسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

- بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه.

- وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 9.30 جنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الراند الجنوب إفريقي

- بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.

- سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.

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بقلم شوشة عبدالواحد