أسعار عملات «البريكس» مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024
كتب:
شوشة عبدالواحد
08:47 ص | الخميس 30 مايو 2024
عملات البريكس
شهدت أسعار عملات دول بريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024، حالة من الاستقرار، وفقًا لآخر تحديث للبنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.
وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 30-5-2024.
سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
- سجّل سعر صرف الريال السعودي مُقابل الجنيه في البنك المركزي 13.68 جنيه للبيع، و12.65 جنيه للشراء.
- بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه 6.49 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع في البنك المركزي.
- سجّل سعر الجنيه نحو 0.52 روبل روسي، حسب أسعار الصرف لدى المركزي الروسي.
سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري
- بلغ سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.57 جنيه.
- وصل سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري إلى نحو 9.30 جنيه خلال تعاملات اليوم.
سعر الراند الجنوب إفريقي
- بلغ سعر الراند الجنوب إفريقي 0.043 جنيه.
- سجل سعر البيزو الأرجنتيني 0.051 جنيه.