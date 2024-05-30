أبو الغيط: الفلسطينيون يعيشون على حافة المجاعة.. ووقف الحرب ضرورة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، إن الوقف الفوري لهذه الحرب الغاشمة ليس فقط لإنقاذ أرواح الفلسطينيين الذين يعيشون اليوم على حافة المجاعة، لكنها ضرورة لصيانة الضمير الإنساني، وصيانة الأخلاق والعدالة والقانون.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام منتدى التعاون العربي الصيني، في بكين أن الجامعة العربية ودولها تسعى إلى تعزيز استقرار المنطقة، عبر العمل على احتواء الأزمات القائمة وتسويتها سلميا وخفض التصعيد في الإقليم، خلال علاقات متوازنة مع دول الجوار، تتأسس على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاحترام المتبادل.

وأكمل هناك ترحيب كبير من الجامعة بالقوى الدولية التي تتبنى هذه الأهداف، ومنها الصين التي لعبت دورا مقدرا في التوصل لاتفاق بين الرياض وطهران في مارس 2023، بما أد أدى لخفض التصعيد الإقليمي.