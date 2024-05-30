«الاحتلال الإسرائيلي» يعلن مقتل 3 من جنوده

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 من جنوده خلال الساعات الماضية، 2 في عملية نابلس، والثالث في غزة، بحسب موقع «تايمز أوف إسرائيل»، الذي أشار إلى مقتل 2 من الجنود في عملية دهس على حاجز عورتا جنوب شرق مدينة نابلس الفلسطينية.

عمليات إطلاق النار

وتشهد الضفة الغربية حالة متصاعدة من عمليات إطلاق النار خاصة بعد مجزرة رفح حيث انفجار عبوة ناسفة في طوباس إضافة لإعطاب آلية عسكرية، فيما اندلعت اشتباكات عنيفة في شويكة بطولكرم بعد منتصف الليلة الماضية.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 230 يوم على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.