«المستقلين الجدد»: تكريم «القاهرة الإخبارية» يؤكد جدارتها وتميّزها

أشاد حزب المستقلين الجدد بجهود قناة القاهرة الإخبارية بعد حصولها على جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، تكليلا لجهودها في تغطية الأحداث الكبرى لحظة بلحظة، وتصدرها المشهد وسط القنوات العالمية والإقليمية.

القاهرة الإخبارية

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إنّ تكريم قناة القاهرة الإخبارية في المحافل الدولية خير رد على المشككين فيما يتم بذله من جهد منظم على أسس علمية، ومن خلال احترام كامل للميثاق الإعلامي.

جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024

وأضاف عناني لـ«الوطن»، أنّ قناة القاهرة الإخبارية استطاعت وبجدارة أن تصبح رقما صحيحا في معادلة الإعلام المرئي وليس فقط المصري، بل الشرق أوسطي بالكامل.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد، إلى أنّ أي محاولات للتشكيك في الجهود التي بذلتها قناة القاهرة الإخبارية في نقل الحقيقية وصناعة الوعي، هو حديث مرسل دون سند علمي ومهني، فضلا عن كونه محاولة للتشكيك مرفوضة شكلا وموضوعا.