«المستقلين الجدد»: زيارة الرئيس لبكين تدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط

أكد حزب المستقلين الجدد، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبكين ومشاركته في منتدى الصداقة العربية الصينية، والذي يأتي في الذكري العاشر لتعزيز الصداقة المصرية الصينية هو استمرار لجهود مصر لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

أهداف القمة المصرية الصينية

وأكد الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في بيان، أن زيارة الرئيس السيسي في هذا التوقيت الدقيق تؤكد حرص مصر بشأن تدعيم الرأي العام العالمي بضرورة دعم القضية الفلسطينية، ووقف الحرب في غزة كأساس لاستقرار المنطقة.

وأضاف «عناني»، أن ارتفاع مستوى العلاقات والشراكة بين القاهرة وبكين هو أحد مكاسب سياسة الانفتاح على العالم كله في عهد الرئيس السيسي، والتي تستثمرها مصر في دعم الثوابت المصريه تجاه القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن زيارة الرئيس والمشاركة في المنتدي سيكون بمثابة قمة عربية أخرى بحضور الصين.

وأكد الحزب على دعمه الكامل للقيادة السياسية في سياستها الخارجية والانفتاح الكبير مع العالم شرقًا وغربًا، ومالها من أثر إيجابي ليس على مصر فقط، بل المنطقة بأسرها.