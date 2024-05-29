«القاهرة الإخبارية» تحصد جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 (صور)

تسلم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، عن قناة القاهرة الإخبارية، خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

وحصدت قناة القاهرة الإخبارية، الجائزة بعد أداءها المميز خلال الفترة الماضية، فضلا عن تثبيت منافستها للقنوات العالمية والإقليمية، كما تصدرت محركات البحث العالمية، إثر تواجدها المستمر في تغطية الأحداث الكبرى لحظة بلحظة.

أحمد الطاهري يتسلم جائزة التميز الإعلامي

احتفل الإعلامي أحمد الطاهري من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «هنا القاهرة الاخبارية.. عاصمة الخبر.. الحمد لله جائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024.. قطاع القنوات الإخبارية المتحدة».