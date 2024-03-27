نقابة الأطباء بالقليوبية تنظم حفل الإفطار السنوي تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»

أقامت نقابة أطباء القليوبية حفل الإفطار الجماعي الرمضاني السنوي لجموع أطباء المحافظة، تحت شعار «قوتنا في وحدتنا»، بحضور ما يقرب من 500 فرد من الأطباء وأسرهم، بخلاف الشخصيات العامة والتنفيذيين، وذلك بالخيمة الرمضانية ببنها، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر.

من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحي، إن حفل إفطار اليوم تقليد سنوي لتوحيد الصف وشحذ الهمم والالتقاء بالزملاء والأصدقاء وأسرهم، ويهدف إلى رفع الروح المعنوية للأطباء، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعرق بث روح الفرحة والألفة بين الأطباء وإخراجهم من جو العمل الروتيني المتواصل.

نقابة الأطباء حريصة على مشاركة الأطباء

وأكد أن نقابة الأطباء حريصة على مشاركة الأطباء في كل المناسبات السعيدة وإبراز روح الود والمحبة بين أفراد المنظومة الصحية والتواصل مع الأطباء وأسرهم، وتطوير الأداء المهني للأطباء والارتقاء بمستوى التدريب وتطوير ومواكبة التقدم بما يؤدي لتأدية الأطباء رسالتهم الإنسانية على أكمل وجه.

شارك فى تنظيم الاحتفال السنوي أعضاء مجلس نقابة أطباء القليوبية كلا من الدكتور أحمد سعيد وكيل النقابة، والدكتور محمد عجلان الأمين العام، والدكتور أحمد أنور أمين الصندوق، والدكتور هشام سعيد الأمين العام المساعد، والدكتور يسري زكريا عضو المجلس، والدكتور رؤوف فؤاد الأمين المساعد، حيث حرص المجلس بكامل هيئته على حفاوة استقبال الضيوف وتقديم التهانى بمناسبة شهر رمضان الكريم وسط حالة من البهجة والسعادة والألفة.