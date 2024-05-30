«الصحة»: افتتاح وتطوير 20 قسما للعلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الطبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وتطوير 20 قسما للعلاج الطبيعي في المستشفيات والوحدات الصحية بـ10 محافظات لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات، في الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّه جرى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات حلوان بمحافظة القاهرة، وجار إنشاء قسم للعلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة بردين مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما جرى تجهيز وتشغيل قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة التلين مركز منيا القمح بالشرقية.

افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي

وأضاف عبدالغفار، أنّه جرى افتتاح 3 أقسام للعلاج الطبيعي في كفر الشيخ بوحدات المنشية الشرقية والمنشية الغربية بإدارة سيدي غازي الصحية وقبريط إدارة فوة، كما جرى تزويد قسم العلاج الطبيعي بمستشفي بيلا المركزي بالمحافظة نفسها بأجهزة تيار كهربي حديثة، وتزويد جهاز بوحدة شابا إدارة دسوق الصحية.

وتابع عبدالغفار، أنّه جرى افتتاح 3 أقسام أخرى للعلاج الطبيعي بوحدات المنصورية إدارة القناطر غرب في القليوبية وكفر فيشا في المنوفية وبوحدة طب أسرة العريض التابعة للإدارة الصحية ببلقاس في الدقهلية، كما تم تشغيل قسم العلاج الطبيعي بمستشفى حميات التل الكبير في الإسماعيلية.

ولفت عبدالغفار، إلى الانتهاء من تطوير 3 أقسام للعلاج الطبيعي، الأول بوحدة صحة أسرة بلتان التابعة لإدارة طوخ الطبية بالقليوبية، والثاني بمستشفى صدر المنصورة، والأخير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصدر ببني سويف، كما جرى تزويد جهاز ليزر بقسمي العلاج الطبيعي بمستشفى صدر بني سويف ومستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف.

الإدارة المركزية للطب العلاجي

من جانبه، أشار الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى تزويد جهاز ليزر بقسم العلاج الطبيعي بمستشفى الغردقة العام في البحر الأحمر، كما جرى تزويد قسم العلاج الطبيعي بوحدة طب أسرة الجمرك بمنطقة الجمرك في الإسكندرية بأجهزة تنبيه كهربائي وموجات صوتية وأشعة تحت حمراء، وقسم العلاج الطبيعي بمركز الصحة المهنية بجهازين أشعة تحت حمراء ومخدة حرارية وعدد من المستلزمات الطبية لأطفال الشلل الدماغي.

وتابع نادي، أنّه جرى إضافة غرفة لتأهيل أطفال الشلل الدماغي بمركز تأهيل أطفال ذوي الهمم الجديد بمستشفى اطفال الرمل، فضلا عن تفعيل منظومة التشخيص عن بعد بمستشفيي أجا والشيخ زايد بالدقهلية.

وأوضح أنّه يتم عقد ندوات تثقيفية للمواطنين باستمرار حيث تم عقد عدة ندوات بـ5 مراكز طبية بمحافظتي القاهرة والشرقية، للتوعية بدور العلاج الطبيعي في علاج خشونة الفقرات العنقية والآلام العضلية والتهاب العصب السابع والمفاصل، كما جرى تنفيذ 24 دورة تدريبية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمحافظات القليوبية وقنا وبني سويف وأسيوط، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، ضمن الخطة التدريبية الخاصة بالإدارة العامة للعلاج الطبيعي لتنمية الكوادر البشرية ورفع مستوي الخدمة المقدمة للمرضى.