حدث ليلا: صفعة مدوية لنتنياهو وغليان في تل أبيب وصدمة بأمريكا بسبب كورونا

اشتعل الرأي العام العالمي خلال ساعات الليل الماضية، بسبب بعض الأحداث التي وقعت مؤخرًا، ومنها غليان المواطنين في تل لأبيب إلى درجة إغلاق أكبر شارع في دولة الاحتلال، بالإضافة إلى اعتراف جيش الاحتلال بأنه تكبد خسائر فادح خلال الساعات الماضية.

غليان في تل أبيب

وفي مساء متأخر من أمس الأربعاء، بالتزامن مع دخول العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تجمع أهالي المحتجزين أمام الكنيست وقاموا بإغلاق شارع كابلن، أكبر شوارع دولة الاحتلال.

وطالب المتظاهرون الحكومة بضرورة عقد اتفاق لعودة المحتجزين في قطاع غزة ووقف العدوان على القطاع وإقالة حكومة نتنياهو.

اتهام نتنياهو بالفشل

وفي مؤتمر صحفي عقده وزير الكابنيت وعضو مجلس الحرب غادي ايزنكوت اتهم رئيس حكومة الاحتلال بالفشل الذريع، مؤكدًا أنه سيسع الوهم للإسرائيليين، من خلال التحدث الدائم عن «النصر الشامل».

وأضاف أيزنكوت الذي خسر أصغر ابنائه خلال العدوان على قطاع غزة، أن من يروج أن الجيش سيعمل على تفكيك الفصائل في غزة فهو يتحدث عن وهم كاذب، الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات حتى يتحقق الاستقرار في غزة، وبعد ذلك ستحتاج الحكومة إلى سنوات أخرى حتى يمكن بناء أكثر من بديل للفصائل الفلسطينية، وفق ما نشرت قناة القاهرة الاخبارية.

وطالب أيزنكوت بضرورة إجراء انتخابات مبكرة بحلول نهاية العام الجاري، وإقالة حكومة نتنياهو.

الصين تدعم حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة

وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنهم مستعدون للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، وذلك حسبما جاء في خبر عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

وأضاف أن بلاده تدعم حق فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال الأيام المقبلة، وتدعم حل الدولتين على أٍس حدود 1976، والتي تعترف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

قلق في أمريكا بسبب كورونا

بينما ظهرت مخاوف عالمية من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كوفيد طويل الأمد، والذي أصاب نحو 35 مليون أمريكي، الذين يعانون من استمرار تلك الأعراض لمدة زادت عن 6 أشهر، وفق ما نقلت صحيفة أكسيوس البريطانية.

ووجد الباحثون أن أكثر الأعراض التي يتم الابلاغ عنها خلال الإصابة بمرض كورونا طويل الأمد هي كالآتي: وتشمل هذه الأعراض

الشعور بالضيق بعد أداء أي مجهود المجهود

التعب

تشويش ذهني

الدوار

مشاكل بالجهاز الهضمي

زيادة خفقان القلب

التغيرات في الرغبة الجنسية

تغيرات في حاسة الرائحة أو التذوق

العطش

السعال المزمن

ألم في الصدر

حركات غير طبيعية.

من المرجح أن تحدث بعض الأعراض معًا، وأكدت الدراسة النتائج السابقة التي تفيد بأن فيروس كورونا الطويل يمكن أن يؤثر على أجهزة أعضاء متعددة في الجسم.