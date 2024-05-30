روسيا تحبط تفجير منشآت سكك حديد في شبه جزيرة القرم

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم، إحباط سلسلة هجمات على منشآت السكك الحديد في القرم، نفذها 5 من السكان المحليين جندتهم المخابرات العسكرية الأوكرانية، مشيرا إلى أن منفذي العملية تم القبض عليهم في القرم، واعترفوا أنهم زودوا كييف بمعلومات حول مواقع القوات الروسية والدفاع الجوي ومنشآت الوقود والطاقة، حسب «روسيا اليوم».

إسقاط أسلحة أوكرانية وأمريكية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط وتدمير 8 صواريخ أتاكمز أمريكية و8 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود وبحر آزوف، مبينة في الوقت ذاته تدمير زورقين أوكرانيين مسيرين كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير 2022 بعد إعلان 4 أقاليم أوكرانية الاستقلال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا الاتحادية، التي حركت جيشها من أجل الدفاع عن هذه الأقاليم وسط اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا ودعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا لكي تتوقف عن الحرب وهو ما لم تفعله موسكو حتى الآن.