«القاهرة الإخبارية»: القضية الفلسطينية «صوتها عال» في افتتاح المنتدى العربي الصيني

قال أحمد بشتو، موفد قناة القاهرة الإخبارية في بكين، إن القضية الفلسطينية كانت صوتها عال للغاية في العاصمة الصينية بكين، سواء اليوم في افتتاح المنتدى العربي الصيني، أو أمس في اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيسين المصري والصيني.

إقامة منتدى دولي للسلام

وأضاف «بشتو»، خلال رسالة على الهواء، أن حل المشكلة الفلسطينية بشكل جذري هذا ما تدعو إليه العاصمة الصينية بكين، ومنذ بواكير هذه الأزمة تدعو الصين إلى إقامة منتدى دولي للسلام يحل هذه المشكلة أو يساعد فيها، وهذا كان تأسيسا على ما دعت إليها القمة العربية في المنامة قبل أسابيع، وما دعت إليه مصر في قمة القاهرة للسلام في بواكير هذه الأزمة.

وأشار إلى أن ما قاله الرئيس السيسي، وأكده العاهل البحريني، وشدد عليه أيضا الرئيس الصيني بأن هناك رغبة متحدة ومتوائمة في حل هذه المشكلة من جذورها، سواء التهجير القسري ووقف آلة الحرب والجوع التي تمارسها القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية الواحدة ذات السيادة كحل جذري لهذه الأزمة.