مدير مكتبة الإسكندرية: صراعات المنطقة العربية دعمت الهجرة الخارجية

قال الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الصراعات داخل المنطقة العربية خلقت أنماطًا من الهجرة الخارجية، خصوصًا في السودان وسوريا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم ضمن ندوة بعنوان «الهجرة الدولية وإعادة تشكيل فضاء المدينة العربية في مطلع القرن الحادي والعشرين» للدكتور أيمن زُهْري؛ خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي.

مدير مكتبة الإسكندرية: العولمة خلقت الهجرة بنوعيها

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أن العولمة التي نعيش فيها تسببت في الكثير من تدفقات الهجرة المنظمة وغير المنظمة، داخل الدول العربية.

سلسلة ندوات العلوم الاجتماعية في عالم متغير

تأتي هذه الندوة استكمالًا لسلسلة ندوات «العلوم الاجتماعية في عالم متغير» والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2023 بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة كما تأتي في ظل تداعيات الهجرة الدولية على المدن العربية.

من جانبه، قال الدكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه عند الحديث عن الهجرة الداخلية، يجب التأكيد على أنه في البدء كانت القرية، فهي أصل الحضارة ومنها نشأت الحياة من خلال الزراعة، لافتًا إلى أن الزراعة المنظمة هي من خلقت الحضارة والقرية مهمة جدًا في تطور نظام الدولة، حيث أن المدينة كانت نتاجًا للقرية.

الزهيري: المدينة ارتبطت في الثقافة العربية بالغربة

وأضاف أن المدينة ارتبطت في الثقافة العربية بالغربة والاغتراب والشك والريبة، لأن المدينة هي المستقطب للمهاجرين، لافتًا إلى أن المهاجرين هم دائمًا الأغراب ويفعلون ما لا يفعله الساكنين في القرية.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن الثقافة العربية تنظر إلى المدينة بنظرة الشك إلا أنها ارتبطت أيضًا بالقوة والترقي ومركز نظام الحكم.

وأوضح أن المدينة العربية هي «النداهة» التي تغوي الكثيرين، حيث ظهر ذلك في السينما العربية، وارتبط ذلك بصورة القروي الساذج الذي تبهره أضواء المدينة.

وأشار إلى أن السينما عززت هذه الصورة النمطية وهذا التصور وعلى سبيل المثال فيلم «العتبة الخضرا» الذي أُنتج في وقت مبكر من نمو هذه الظاهرة، فالمدينة هي مكان الاختباء والذوبان في الجموع الغفيرة ومن هنا نشأت ظاهرة هجرة القرويين إلى المدينة.

الزهيري: هناك اتجاهًا عالميًا للانتقال للعيش من القرية إلى المدينة

وقال إن هناك اتجاهًا عالميًا للانتقال للعيش من القرية إلى المدينة، فقرابة 60% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية أي أن نسبة سكان القرى تقل عن 45%.

واستعرض زهري نسبة سكان القرية مقارنة بالمدينة في عدد من البلدان العربية، ففي مصر على سبيل المثال كانت نسبة سكان المدينة مقارنةً بالقرية 32% وصلت إلى 43 % حاليا ومتوقع أن تصل إلى 52% بنهاية القرن الحالي.

وفي المغرب تبلغ النسبة الآن 66% وستصل إلى 77% بنهاية القرن أما تونس فإن النسبة تصل إلى 70% ومن المقرر أن تصل إلى 80% أما في الأردن فهي الأعلى حيث تصل إلى 92% ومن المقرر أن تصل إلى 95% وفي اليمن النسبة ستصل إلى 75% بنهاية القرن الحالي.