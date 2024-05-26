مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة الـ11 من مهرجان الطبول والفنون التراثية

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلات مهرجان الطبول الدولي في دورته الـ11، وتنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارات الثقافة والسياحة والآثار، في الفترة من 27 وحتى 30 مايو 2024 في تمام التاسعة مساء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويحيي ليالي المهرجان داخل بيت السناري فرق من السفارات في مصر، منها «جنوب السودان، فلسطين، اليابان، كولومبيا، الصين، الهند، موريتانيا»، وبعض فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر.

ويقام على هامش المهرجان معرضا فنيا للحرف والفنون اليدوية والعرائس، ويضم الكثير من المنتجات التراثية والمشغولات والاكسسوارات والتحف الفنية.

ويمثل المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، منصة فنية متميزة تسعى إلى تعزيز القيم الروحية الإيجابية، من خلال احتضان الفنون التراثية وتقديمها كوسيلة لتوطيد العلاقات بين الشعوب وخلق فضاء ثقافي ثري.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين الشعوب، وإبراز التنوع الثقافي الغني، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التراث المصري الأصيل كجزء لا يتجزأ من هوية المجتمع.

يذكر أنّ المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية يقام كل عام تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، ويأتي هذا العام بمشاركة فرق من السفارات وأكثر من 30 من فرق وزارة الثقافة والفرق المستقلة بمحافظات مصر، وتُقدم العروض على مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وبيت السناري بالسيدة زينب، وساحة الهناجر، وقصر الأمير طاز.