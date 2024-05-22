قيادي بـ«المؤتمر»: مكتبة الإسكندرية جسر حضاري يربط بين مصر وباقي دول العالم

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجلس أمناء جامعة الإسكندرية، يعكس الرؤية الثاقبة والرائدة للقيادة الحكيمة لتعزيز التعليم والثقافة كأساس للتقدم والتطور.

مكتبة الإسكندرية جسر حضاري يربط بين مصر وباقي دول العالم

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن اللقاء يستهدف تفعيل دور مكتبة الإسكندرية كجسر حضاري يربط بين مصر وباقي دول العالم، فضلا عن تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب، مؤكدا أن المكتبة كمركز للمعرفة والثقافة، تعتبر ركيزة أساسية في تعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين شعوب العالم، لأنها تشكل أحد أهم المنابر التي تسهم في نشر الثقافة المصرية.