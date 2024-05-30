ورشة عمل بشمال سيناء حول جائزة مصر للتميز الحكومي

قال اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء: إن جائزة مصر للتميز الحكومي تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، تنفيذاً لتوجيهات فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطوير القطاعات الحكومية، والتقدم في الأداء والعمل المؤسسي عن طريق «جائزة مصر للتميز الحكومي»، وذلك لتنمية القدرات البشرية كما في الدول الأوروبية، بوضع جائزة تُشجع المواطنين على العمل بقوة للوصول بمصر إلى أعلى مكانة.

وأشار الغندور خلال ورشة العمل التي نفذتها المحافظة حول كيفية المشاركة في الجائزة، بضرورة مشاركة مختلف الجهات الإدارية بالمحافظة في التقدم للجائزة، بناءً على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تكوين جهاز إداري كفء بالمحافظة

وأكد أن جائزة مصر للتميز الحكومي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعّال يُطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وأعلن الغندور أن الهدف الرئيس لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، حيث يجري تكريم المتميزين معنوياً ومادياً مما يُرسخ قيّم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

تسهيل كافة المعوقات أمام المشاركين

من جانبها، قالت الدكتورة هاجر صالح المنسق العام لملف جائزة التميز الحكومى بشمال سيناء، إن المحافظة تعمل على تسهيل كافة المعوقات أمام المشاركين حتى تحظى محافظة شمال سيناء بمشاركه متميزة في هذا الملف.

واستعرضت «هاجر صالح» كيفية كتابة مؤشرات الأداء و كتابة طلبات الترشح الخاصة بكل فئة، مع التركيز على المعايير الخاصة بكل فئة.