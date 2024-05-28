تطوير وتجميل كورنيش المساعيد في العريش لاستقبال المصطافين

نفذت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة العريش، أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الكورنيش بالمساعيد غربي المدينة.

وقال مجلس المدينة في بيان، إن قسم الأدارة الهندسية مدعوما بقسم الأزمات والمتابعات، نفذ عملية إعمار ورفع كفاءة وتجديدات لمنطقة الكورنيش، وجرى إزالة اكوام الرمال المتراكمة على منطقة الكورنيش بتلك المناطق.

زراعة أشجار الزينة على طوال منطقة الكورنيش

وأضاف أنه جرى زراعة أشجار الزينة، ورفع الحجارة، ودهن وطلاء البلدورات الموجودة، مع عملية التجديدات لمنطقة الكورنيش وإزالة الحجارة الهالكة، والعمل على نظافة وتجميل المنطقة.

وأوضح أن العمل متتابع على طوال ساحل العريش، لاستقبال المصطافين لمنطقة الساحل، وإعادة جميع الخدمات التي توقفت خلال الفترة الماضية، سواء وجود المراحيض أو فتح الطرق الصغيرة بين الشاليهات التي في الصفوف الأولى والثانية والثالثة من الطريق الساحلي لمنطقة البحر

رفع كفاءة أعمدة الإنارة بساحل العريش

بدوره أكد اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، انه تم رفع كفاءة أعمدة الأنارة على الطريق الساحلي، ومنطقة غرناطة، وطريق الوادجي وأبو صقل، والريسة والمناطق الشرقية لمدينة العريش، بالطريق الساحلي.

ولفت إلى أن ساحل العريش سوف يشهد هذا العام، عملية تجديدات وخدمات غير مسبوقة، وذلك بتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، الذي أكد على إعادة منطقة الساحل الى شكلها الجمالي المعروف.