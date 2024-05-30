‎إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 في محافظة شمال سيناء

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بنسبة نجاح 81% من المتقدمين للامتحانات، وسط حالة من الفرحة والبهجة وحضور أوائل الطلاب وأسرهم إعلان النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء بنسبة نجاح 81%

وأكد المحافظ، أنّ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بلغ 8 آلاف و316 طالبًا وطالبة، حضر منهم 8 آلاف و156 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 6 آلاف و605 طلاب.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وأضاف المحافظ أنّه جرى إعلان النتيجة عبر الرابط المخصص لنتيجة الشهادة الإعدادية بالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم شمال سيناء، وجرى إرسال رسائل بنتيجة الطالب على تطبيق واتساب المسجل على أرقام الهواتف المسجلة لدى المديرية لكل طالب أو ولي أمر.

ووجّه المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم على الجهود المبذولة في العملية التعليمية وميكنة نتيجة الشهادة الإعدادية، مؤكدا استعداد المحافظة لامتحانات الثانوية العامة، كما وجّه بتطبيق الإجراءات ومنع الغش.

تكريم أوائل الشهادة الإعدادية

وأشار المحافظ إلى أنّ أوائل الشهادة الإعدادية هم ليلى أحمد عبد المجيد، كنزي محمد حمدان سليمان، حسناء حسن كامل، أسما وسام محمود، مرام أحمد علي، محمود سعيد محمود، خديجة محمد محمود، عبدالرحمن أسامة أحمد، مريم محمد ممدوح، رواء محمد حسن.

حضر اعتماد النتيجة اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، حمزة رضوان مدير عام التربية والتعليم، وعادل يحيى، رئيس لجنة النظام والمراقبة وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم والاوائل وأسرهم.