«اقتصادية النواب»: زيارة الرئيس السيسي للصين تعزز الشراكة بين الدولتين

قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين لها أهمية كبيرة، خصوصًا أنّ مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة.

زيارة الرئيس لبكين

وأوضح أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، أنّ وجود الرئيس السيسي في بكين يعني تعزيز العلاقات والشراكات الاستراتيجية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين، خصوصًا أنّ الصين شريك استراتيجي كبير ومهم لمصر على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الأمن القومي العالمي

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أنّ الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي، فى الوقت الذى تمثل فيه مصر البوابة الشرقية لإفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كل الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.

ولفت القطامي إلى أنّ الزيارة تطرقت أيضا إلى المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في غزة، بجانب تعزيز شراكة بكين مع الدول العربية لتغطي مختلف مجالات التعاون.