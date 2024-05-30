عمرها 500 ألف عام.. لماذا تحول لون أكبر بحيرة في كاليفورنيا إلى الأخضر؟

في الساعات القليلة الماضية رصدت الأقمار الصناعية لـ«ناسا»، ظاهرة غريبة وهي تحول اللون الصافي لأكبر بحيرة مياه عذبة في ولاية كاليفورنيا إلى اللون الأخضر الفاتح، وهي بحيرة«Clear Lake» التي تدعم أكبر عدد من الأسماك والبشر في المنطقة ويعود عمرها لحوالي 500 ألف عام، فما السر؟.

سبب تحول مياه بحيرة Clear Lake

رصدت الأقمار الصناعية لوكالة الفضاء الدولية ناسا، تحول واضح للمياه العذبة في بحيرة «Clear Lake» أقدم بحيرة أمريكية تقع في كاليفورنيا للون الأخضر، وكان السبب تكاثر الطحالب الضخمة، السكان قالوا إن الطحالب ظهرت يوم 15 مايو وزادت تخوفاتهم من الطحالب الضارة التي انتشرت بسرعة وغيرت لون المياه، وقالت ريتشي، أحد سكان المنطقة:«انتشار الطحالب الضارة يمكن أن يسبب تسمم المياه أو تؤثر على الكائنات الحياة في البحيرة»، وفق «مجلة نيوزويك».

وتقع بحيرة «Clear» التي غزتها الطحالب على بعد حوالي 120 ميلا شمال سان فرانسيسكو؛ تغطي مساحة تبلغ حوالي 68 ميلًا مربعًا وهي أقدم بحيرة في أمريكا الشمالية حيث يبلغ عمرها حوالي 500 ألف عام، بها أعدادًا كبيرة من الأسماك وتجذب أنواعا مختلفة من الطيور، منها البط والبجع والنسر الأصلع، وازدحام الطحالب يثير مخاوف بيئية وصحية.

سبب انتشار الطحالب في البحيرة

وسبب انتشار الطحالب في بحيرة Clear، وتحديدا البكتيريا الزرقاء أو «الطحالب الخضراء المزرقة»، وهي كائنات وحيدة الخلية تزدهر في البيئات الغنية بالفوسفور والنيتروجين، يعود إلى البيئة التي توفرها البحيرة بسبب مياهها الدافئة وأعماقها الضحلة.

إيان هندي، عالم في معهد علوم البحار التابع لجامعة بورتسموث في إنجلترا، قال لمجلة نيوزويك: «البحيرة غنية بالعناصر الغذائية التي تسبب ازدهار الطحالب الضارة (HABs) مثل الأكسجين المذاب الذي يوفر لها سبل الحياة ويمكن أن تستهلك كميات كبيرة منه، مما يؤثر على الحياة البحرية».

وحتى الآن اكتشف العلماء أكثر من 130 نوعًا من الطحالب في مياه البحيرة، 3 منها يمكن أن تكون ضارة بصحة الإنسان، ويمكن لبعض الطحالب أن تنتج سمومًا مثل ميكروسيستين، والتي تشكل مخاطر صحية خطيرة على كل من البشر والحياة البرية، إذ يسبب هذا السم تهيج الجلد وتلف الكبد وحتى الفشل الكلوي إذا تم تناوله، وفي حال ضخته الطحالب في البحيرة يمكن أن ينتشر بسرعة في المياه، أو يخرج إلى السطح ويتبخر في الهواء، وفقًا لبيان مرصد الأرض التابع لوكالة ناسا.

وحتى لو لم تكن هذه السموم موجودة، فإن تكاثر الطحالب يمكن أن يستنزف كل الأكسجين من الماء ويحتمل أن يتسبب في اختناق الأسماك وغيرها من الكائنات الحية، وقال هندي «هذه العملية تخلق مستويات منخفضة للغاية من الأكسجين في الماء، مما يجعل حياة الكائنات المائية مثل الأسماك واللافقاريات في خطر كبير».