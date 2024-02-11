نهاية غير متوقعة للص حاول سرقة فيلا فاخرة في كاليفورنيا (فيديو)

نفذ رجل ثلاثيني عملية سطو مسلح على منزل في جنوب ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نقلت كاميرات المراقبة عالية الدقة الموضوعة في الفيلا الفاخرة ما حدث، حيث انتهت مغامرة السرقة بأمر لم يكن في الحسبان.

اقتحام في بيفرلي هيلز

واقتحم ديفيد فردان، 36 عاماً، المنزل في بيفرلي هيلز الفاخرة قبل أيام، وأثناء صعوده السلم للهروب، سقط مباشرة في مسبح المنزل، وأبلغ النظام الأمني ​​بالمنزل الشرطة عن عملية الاقتحام، وحركت الشرطة طائرة بدون طيار فوق الممتلكات والتقطوا كل شيء بالكاميرا، بحسب موقع «إيه بي سي سيفن نيوز».

الشرطة تحتجزه

وبعد خروجه من حوض السباحة، حاول فردان الاختباء في الفناء، لكن الشرطة عثرت عليه واحتجزته، وتقع في مختلف الولايات الأمريكية عمليات سرقات مختلفة، حيث سجل عام 2022 أكبر سرقات مجوهرات في تاريخ الولايات المتحدة حيث تم سرقة أشياء تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار ولم تتوصل الحكومة إلى اللصوص وسط مبالغات بالرقم الذي يعتقد البعض أنه أقل من هذا بكثير.

ارتفاع السرقات في الولايات المتحدة أثناء كورونا

وزادت حالات السرقات في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وتوقف كثير من الأفراد عن العمل نتيجة استغناء الشركات عنهم، وسط خسائر اقتصادية لحقت بمختلف اقتصاديات العالم وعلى رأسهم الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.