«قانونية مستقبل وطن»: الشعب يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية؛ للحفاظ على السيادة المصرية، وعدم المساس بالأمن القومي المصري، ودعم القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، في بيان له، أنّ الجميع حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرئيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والأبرياء وحرقهم يوميا، فى حالة صمت غير مبررة من قبل المجتمع الدولي، الذي يكيل بمكيالين في واحدة من أهم القضايا على مستوى العالم.

محكمة العدل الدولية

وأوضح المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أنّ محكمة العدل الدولية أصدرت عددًا من القرارات التي ردّت عليها إسرائيل بمجزرة جديدة تمثلت في حرق الخيام في واقعة أكثر دموية من قبل دولة الاحتلال، وهو ما يعتبر تحديا حقيقيا لما تحظى به من دعمٍ غير مسبوق من أمريكا وعدد من الدولة الأجنبية.

وأشار أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ المصريين جميعهم على قلب رجل واحد سواء فى دعم القضية الفلسطينينة، أو من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وعدم المساس بالسيادة المصرية وحماية وحفظ مقدرات الوطن، وأنّ الجميع على يقين بما تبذله القيادة السياسية من جهود لدعم القضية وحفظ الأمن القومي المصري.