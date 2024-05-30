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نقابة العاملين في الصحافة والإعلام تشيد بالتزام «القاهرة الإخبارية» بالمهنية

كتب:

سهيلة هاني
12:32 م | الخميس 30 مايو 2024
مجدي البدوي

مجدي البدوي

هنأ مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين في الصحافة والإعلام، قناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024، لافتا إلى أن التكريم يشير إلى التقدير الإعلامي لهذا الكيان، واعترافًا بجهود الكوادر في تغطية الأحداث الإقليمية والعالمية.

القاهرة الإخبارية حفرت اسمها بأحرف من نور في تاريخ الإعلام العربي

وأكد البدوي أن قناة القاهرة الإخبارية استطاعت خلال فترة وجيزة أن تحفر اسمها بأحرف من نور في تاريخ الإعلام العربي، مشددا على أن القناة تمتلك كوادرا متميزة استطاعت ان تعيد الريادة للإعلام المصري، مشيرا إلى أن «القاهرة الإخبارية» فازت بجائزة التميز عن جدارة واستحقاق فهذه القناة استطاعت خلال فترة وجيزة، واستطاعت أن تكون صوت مصر في جميع عواصم العالم.

البدوي: القاهرة الإخبارية اهتمت منذ بدايتها بالمهنية

وشدد البدوي على أن القاهرة الإخبارية اهتمت منذ بدايتها بالمهنية فقط في أداء دورها الإعلامي ونتيجة ذلك أصبحت مصدرا موثوقا للمواطن العربي في تلقى الخبر الذي يحظى بالمصداقية.

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بقلم سهيلة هاني