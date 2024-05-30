النائب علاء عابد: قناة القاهرة الإخبارية فرضت تواجدها على الساحة الإعلامية

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، إن قناة القاهرة الاخبارية استطاعت أن تفرض تواجدها الإعلامي وسط كبرى القنوات العربية والدولية خلال فترة وجيزة، واعتمدت شعار الدقة والمصداقية والموضوعية والمصادر الموثقة وشهود العيان في نقل كافة الأحداث.

القدرة على تغطية الأحداث

وأضاف «عابد»، أن قناة القاهرة الإخبارية من أهم القنوات العربية على الساحة الإعلامية، وتتميز بمصداقيتها وقدرتها على تغطية الأحداث ونقلها إلى المشاهد بكل دقة واحترافية، وقدمت متابعة لحظية للأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بكل شجاعة ومصداقية.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، أن قناة القاهرة الإخبارية تمتلك العديد من الكوادر المهنية في كافة مجالات الإنتاج الإعلامى سواء كان مذيعين أو مراسلين أو مصورين، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت نجاحا مبهرا في تأسيس قناة القاهرة الإخبارية.

قناة القاهرة الإخبارية

وتقدم النائب علاء عابد بخالص التهنئة لقناة القاهرة الإخبارية على فوزها بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني، قائلا: «تستحقها بجدارة».