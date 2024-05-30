مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: وفرنا 100 ألف فرصة عمل للشباب

قال اللواء محمد خليل مدير تطوير مشروع ميناء السخنة، إنّ مساحة الميناء تصل إلى 29 كيلومترًا مربعًا، وتخدم تجارة الترانزيت في مصر: «لدينا أعمال طرق وجاري إنشاء بوابات جديدة ومبان إدارية ولاند سكيب».

ميناء العين السخنة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الميناء وفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وآلاف من فرص العمل غير المباشرة، موضحًا أنه توجد 228 شركة تعمل في الميناء وجميعها شركات مصرية خالصة.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير ميناء السخنة العام المقبل، موضحاً أن الأعمال تشمل الطرق التي وصلت نسبة تنفيذها إلى 95% والمباني الإدارية والخدمية.

تطوير المواني المصرية

وأوضح أنّ مشروع تطوير ميناء السخنة، يأتي في إطار تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير المواني المصرية كافة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مؤكدًأ تقدم معدلات الإنجاز في محطة هاتشيسون والأحواض البحرية المختلفة وأعمال التكريك وأعمال الطرق والسكك الحديدية بالميناء.