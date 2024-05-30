مدير تطوير «السخنة»: حجم أرصفة الميناء يمثل رقم قياسي عالمي

قال اللواء محمد خليل مدير تطوير مشروع ميناء السخنة، إن الميناء سيكون جاهزا لاستقبال أول سفينة منتصف 2025، وأنه في غضون 20 يوما يكون انتهى التكريك في محطة هاتشيسون.

ميناء العين السخنة سيكون محوريا

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ الميناء يشمل 18 كيلومتر أرصفة، وهو رقم قياسي لم يحدث في العالم من قبل، موضحا أن الميناء سيكون محوريا، وأكبر ميناء في الشرق الأوسط، وله موقع على مدخل قناة السويس ويربط موانئ البحر الأحمر بالمتوسط، والقطار الكهربائي السريع يكون داخل الميناء.

وتابع أنّ الدولة لديها موانئ جافة في مناطق عديدة يخدمها القطار الكهربائي، مؤكدا أن محطة ماتشيسون تنفذ أحد أرصفة ميناء السخنة، والرصيف جاهز لاستقبال الأوناش العملاقة، وجرى الانتهاء من تنفيذ البنية الأساسية كاملة، وتنفيذ المباني الإدارة والأوناش العملاقة لمدة 30 عاما.