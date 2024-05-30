مدير مشروع تطوير ميناء السخنة: انتهاء تركيب قضبان القطار الكهربائي السريع

أعلن اللواء محمد خليل، مدير تطوير مشروع ميناء السخنة، الانتهاء من تركيب قضبان القطار الكهربائي السريع داخل الميناء ضمن أعمال التطوير بنسبة 100%.

ربط مواني البحرين الأحمر والمتوسط

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع تمتد لـ30 كيلومترا داخل الميناء؛ لتحقيق نقل البضائع، مؤكدًا أنّ الميناء ينفذ وفق المواصفات والمعايير العالمية.

وأكد أنّ المنياء يحقق الربط بين مواني البحر الأحمر والبحر المتوسط، موضحًا أنّ جميع المرافق من كهرباء وصرف صحي تم الانتهاء منها في محطة هاتشيسون العالمية.

وأوضح أنّ الدولة تستقطب المشغلين العالمين، وتعزز تجارة الترانزيت، مؤكدًا أن دخول القطار الكهربائي السريع داخل الميناء بمثابة قناة سويس جديدة، وأنّ الميناء يشتمل على أكثر من محطة.