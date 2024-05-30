«الرقابة الصحية»: ميكنة ملفات المواطنين تتيح تاريخهم المرضي لأي طبيب

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية الميكنة والتحول الرقمي في إدماج جميع قطاعات مقدمي الخدمات الصحية، على رأسها القطاع الخاص، للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص شريكُ أساسيٌ للنجاح بالمشروع القومي العظيم الذي تبنته القيادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية والذي يشمل جميع الخدمات الصحية وجميع فئات المصريين المقيمين على أرض الوطن.

هدف رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، تحت عنوان: «إدماج القطاع الخاص وحلول متكاملة للتأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء»، بحضور 30 مشارك يمثلون مختلف فئات المنشآت الطبية بالقطاع الخاص في المحافظة.

وأضاف طه، أن الهدف الأساسي من رقمنة النظام والملفات الطبية للمرضى، أن يتمكن المواطن الذي يتوجه إلى طبيب من القطاع الخاص من الاستعلام عن تاريخه المرضي، وأن يتاح للطبيب الاطلاع عليه، حتى إذا كان قد سبق له الكشف في مستشفى أو عيادة أخرى، إلى جانب سهولة ودقة الإحالة لمستوى أعلى من الرعاية الصحية، سواء لمستشفى عام يقدم الخدمة، أو للرعاية الثالثية من خلال مجموعة من المستشفيات المتخصصة.

وأشار إلى أن قرابة 70% إلى 80% من الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطن، تقدم من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، مما يعزز أهمية الميكنة في دمج الخدمة الطبية بين القطاعات المختلفة، حيث يمكن للمريض أن يتوجه إلى طبيبه في القطاع الخاص، ثم يتوجه الي مستشفى تابعه لهيئة الرعاية الصحية أو لمستشفى تابعة للجامعة أو مستشفى تابعه للقطاع الأهلي، وغيرها.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وجه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية التحية للواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على رعايته لورشة العمل وجهود المحافظة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جهود الهيئة في نشر ثقافة الجودة.

وتناول اللقاء التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للقطاع الخاص، في رحلة الحصول على الاعتماد والانضمام للمنظومة، وما تقوم به بداية من إصدارها لأدلة معايير الاعتماد المعتمدة من «الاسكوا».