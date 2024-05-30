«الرعاية الصحية»: امتلاك القدرة على التصنيع المحلي للدواء أمن قومي

زار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مقر مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma، والتقى خلالها بالدكتور عمرو ممدوح، رئيس المدينة والمدير التنفيذي لـ«جيبتو فارما»، وقاما بإجراء جولة تفقدية في المدينة.

القدرة على التصنيع المحلي للدواء قضية أمن قومي

وقال رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال الزيارة، أن امتلاك القدرة على التصنيع المحلى للدواء هي قضية أمن قومي، وضمانة للمواطنين على الحصول على الدواء ذو الجودة والفاعلية والسعر المناسب، مشيدًا بمستوى الجودة العالمية الذي تحققه «جيبتو فارما»، معربًا عن فخره بهذه المؤسسة المصرية الوطنية بكل ما تمتلكه في إمكانات وتجهيزات.

وأشار إلى تطلع هيئة الرعاية الصحية إلى جعل مصر مركزًا استراتيجيًا لتصدير الأدوية إلى الخارج، لافتا إلى أن هيئة الرعاية تمتلك 6 ملايين ملف طبي إلكتروني بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على الحلول التكنولوجية المبتكرة بما يضمن مواكبة آخر المستجدات العالمية.

واستعرض النجاحات التي حققتها مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص الملف الطبي الموحد للمريض والسجلات الطبية ورقمنة الخدمات الطبية، لافتًا إلى إصدار أكثر من 40 مليون وصفة طبية إلكترونية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

هيئة الرعاية الصحية توقع اتفاقا مبدئيا مع «جيبتو فارما»

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية الاتفاق المبدأي على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة و«جيبتو فارما»، وسترتكز هذه المذكرة على عدة محاور أساسية، أبرزها «زيادة وعي مقدمي الخدمة الطبية بجودة وكفاءة وأمان الدواء المصري، وتنشيط البحث العلمي، ونشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية الدولية، وتبادل الخبرات»، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوطين صناعة الدواء في مصر.