«الكهرباء»: تخريج 40 متدربا من 5 دول أفريقية في دورات تدريبية مختلفة

شهد المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية تخريج 40 متدرب من 5 دول أفريقية من جيبوتي وكينيا والصومال وجنوب السودان وتنزانيا في أربعة دورات في مجالات تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء المائية، وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بالديزل، وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع، وتكنولوجيات الطاقات المتجددة واستخداماتها، وذلك ضمن المنح التدريبية المقدمة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للكوادر الأفريقية من خلال مشروع التعاون مع الدول الافريقية.

برامج تدريبية في مجالات الكهرباء المتعددة

وتُعد هذه البرامج أحد الأنشطة الجاري تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية الذي يتبناه القطاع لبناء القدرات البشرية بالقارة الأفريقية وخاصة دول حوض النيل والقرن الأفريقي، إذ يجري تنفيذ برامج تدريبية في مجالات الكهرباء المتعددة من خلال أكثر من 20 مركز تدريبي في مصر، وإيفاد خبراء مصريين لتلك الدول.

وقال المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية من أجل تحقيق الخطط الطموحة والحق الشرعي لكافة دول القارة للتمتع بالسلام، الاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة.

امتلاك خبرات كبيرة في مجلات الكهرباء

وأشار إلى أنّ قطاع الكهرباء المصري يمتلك خبرات كبيرة في جميع مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة تمكنه من تقديم المشورة والدعم الفني ونقل الخبرات للأشقاء في الدول الأفريقية، معربا عن امتنانه بالتعاون المتميز والمثمر بين مصر وعدد من الدول الإفريقية في بناء القدرات البشرية.

وأوضح أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري نجح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لأكثر من 9200 متدرب من أفريقيا والدول العربية، ويستمر في نقل الخبرات التي يمتلكها للأشقاء الأفارقة والعرب، وتقديم الدعم الفني ومساعدة هذه الدول في إعداد خططتها الوطنية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد استمرار قطاع الكهرباء في تقديم البرامج التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.