أستاذ علوم سياسية: الحوار الوطني يطرح على طاولته كل القضايا الإقليمية والعالمية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن دعوة استئناف جلسات الحوار الوطني الآن هي نتيجة تعرض الدولة المصرية لاستهداف خارجي يهدد الأمن القومي، فضلا الحديث عن باقي القضايا المحيطة فضلا عن حرب إسرائيل على غزة.

استكمال جلسات الحوار ترجع لعدة أسباب

وأشار أستاذ العلوم السياسية أنه بصرف النظر عن الإجراءات الحكومية في الملف الاقتصادي فإن الدعوة لاستكمال جلسات الحوار ترجع لعدة أسباب منها «فتح المجال السياسي والاقتصادي لمزيد من طرح الرؤي والأفكار التي قد ينتج عنها نتائج مثمرة»، «الرئيس وعد بالاستماع والإنصات وتنفيذ التوصيات، وهناك الكثير من التوصيات التي استجاب لها الرئيس، وهذا يؤكد اقتناعه التام بفكرة الحوار وإمكانية الحصول من تلك الجلسات على توصيات تهدف لمزيد من الحلول».

مخرجات الحوار الوطني

وأضاف أن قضية قانون العمل الأهلي أجمع المجلس على إجراء تعديلات تشريعية به خاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية، إضافة لتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المائية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات الأهلية.

ومن الجدير بالذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أعلن في بيان له، عقد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت المقبل الموافق 1 يونيو، بتوجيه من رئيس عبدالفتاح السيسي لمواصلة فعاليات الحوار، وإدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته نظراً للأوضاع الحالية المحيطة بمصر.