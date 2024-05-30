عضو بـ«الشيوخ»: الحوار الوطني أصبح جزءا مهما من صناعة المستقبل

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الحكومة للحوار الوطني لصياغة وإعداد رؤية مصر الاقتصادية خطوة مهمة للغاية، لأنها ستتضمن تحديد مسارات مصر الاقتصادية في ظل مرحلة التعافي الاقتصادي التي تمر بها، بالإضافة إلى أن وجود رؤية متكاملة ومستهدفات وآليات تنفيذ وجدول زمني للتنمية الاقتصادية ضرورة لاستقرار الأوضاع وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبي.

إعداد رؤية مصر الاقتصادية

وأضاف في بيان له، أن الدولة حريصة على تشجيع المشاركة المجتمعية في رسم السياسات العامة للدولة المصرية في جميع المجالات، مؤكدا أن الحوار الوطني نجح في جلساته العامة والمتخصصة في خلق مساحات مشتركة وتوافق كبير بين الحكومة والخبراء والمختصين في الاقتصاد، وانتهى إلى صياغة رؤى وحلول متميزة جرى الاستعانة بها بالفعل من جانب الحكومة.

وأشار إلى أن هذه الرؤى يجب أن تتضمن معايير قياس على المدى القصير والمتوسط والبعيد، للتحقق من أثرها أولا بأول، فضلا عن مراعاة عنصر المرونة، لكي تتمكن من مواجهة الصدمات والتعامل معها.

وثمن استجابة الحوار الوطني لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناقشة قضايا الأمن القومي، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة وطنية تمثل مختلف أطياف الشعب المصري.

وأكد أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح جزءا مهما من صناعة المستقبل، وركيزة من ركائز الجمهورية الجديدة التي تستهدف تعزيز المشاركة المجتمعية إيمانا بأن مصر وطن كبير يتسع للجميع، داعيا جميع القوى السياسية والأطياف المجتمعية بإعلان دعمها إلى القيادة السياسية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل ما تواجهه من تحديات إقليمية.