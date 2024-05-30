قيادي بـ«العدل»: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يدعم الصادرات المصرية

قال محمود الحتة، عضو المكتب السياسي بحزب العدل، إن قرار تأسيس وإنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية، خطوة إيجابية لدعم الصادرات، مشيرا إلى أن عمليات التصنيع والتجفيف والتبريد والتعبئة والتغليف تمثل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية، وتنعكس على ارتفاع الدخل من تصدير تلك المحاصيل.

تجميد الحاصلات الزراعية

وأضاف في بيان له، أن هناك أكثر من 30 نوعا من الخضراوات والفاكهة التي يمكن تجفيفها أو تجميدها، حيث أن تجفيف أو تجميد الحاصلات الزراعية يساعد في الحفاظ على قيمتها الغذائية وزيادة عمرها ويقلل من حجمها، ما يسهل تخزينها وتصديرها.

تصنيع الحاصلات الزراعية

ووجه بضرورة التسويق الجيد لمنتجات المشروع في الأسواق العالمية، واستغلال تصدير الحاصلات الزراعية، لعدد 160 دولة بواقع أكثر من 400 سلعة زراعية، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية قد بلغت 2.2 مليون طن عن الربع الأول لعام 2024، وهو رقم يمكننا زيادته من خلال مشاريع كمشروع المنطقة الحرة لتصنيع الحاصلات الزراعية.