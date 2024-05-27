حزب المؤتمر: على المجتمع الدولي دعم قرارات «العدل الدولية» لوقف الحرب في غزة

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل جريمة حرب، وعلى المجتمع الدولي أن يكون له دور أكبر من ذلك لدعم قرارات محكمة العدل الدولية وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة الأخيرة بشأن وقف العمليات العسكرية وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان، اليوم الاثنين، أن حرب الإبادة التي شنتها خلال الساعات الأخيرة على المخيمات، يؤكد للعالم أجمع أنها تريد بإبادة الأطفال والشيوخ والنساء والشعب الأعزل، وأن الهدف الأساسي لدولة الاحتلال تصفية القضية الفلسطينية، سواء من خلال التهجير القسري، الذي فشلت فيه بعد حشد الدولة المصرية جهودها لرفض هذا الأمر جملة وتفصيلا ، أو من خلال حرب الإبادة التي تواصل دولة الاحتلال شنها يوما تلو الأخر على الشعب الأعزل.

ضرورة وقف الحرب الغاشمة

وشدد على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دور كبير في وقف هذه الحرب الغاشمة بحق الأطفال، وعدم ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في هذا الأمر على وجه التحديد، ووقف المساعدات والإمدادات الأمريكية لدولة الاحتلال التي تساعدهم في قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ بقطاع غزة امام العالم في حالة من الصمت الرهيب.

وأكد أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت للحفاظ على السيادة المصرية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الدولة المصرية الأولى، قيادة وشعبا ولن تنجح أية محاولات في إثناء مصر عن ذلك.