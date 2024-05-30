ضبط سيدة بالقاهرة بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم
كتب:
محمد بركات
01:29 م | الخميس 30 مايو 2024
صورة أرشيفية
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلّغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات المستلزمات الطبية، مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادي، بتضررها من عاملة نظافة بأحد المستشفيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين، بتهمة النصب عليها، وإيهامها بقدرتها على توظيفها بأحد المستشفيات مقابل مبلغ مالي لكنّها لم تفِ بذلك.
وضبطت المتهمة وبمواجهتها أقرّت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وأنّها وراء ارتكاب 5 وقائع نصب، واتخذت الإجراءات القانونية.