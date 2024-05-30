ضبط 9 أشخاص في القاهرة بتهمة التنقيب عن الآثار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بتهمة الحفر داخل عقار بدائرة القسم بغرض التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وضُبط 9 أشخاص حال تنقيبهم عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخله على حفرة قطرها متر، وعمق 4 أمتار، وأدوات التنقيب، واعترف المتهمون بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية.