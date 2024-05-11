ضبط 5 عمال بتهمة التنقيب عن الآثار في أسيوط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسيوط بمديرية أمن أسيوط، بقيام بعض الأشخاص بالحفر داخل عقار كائن بدائرة القسم، بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

وضبطت الأجهزة 5 عمال مقيمين بدائرة القسم، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بحوزتهم على 9 قطع فخارية «بقايا» وأدوات الحفر، واعترف المتهمون بقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعقار محل البلاغ.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.