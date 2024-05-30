«الحرية المصري» يشيد بموقف القاهرة وبكين الداعم لوقف العدوان على غزة

أشاد حزب الحرية المصري، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني المنعقد في العاصمة بكين، مؤكدا أن دعودة الرئيس لكافة الأطراف في المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياتها لوقف الحرب في غزة، باعتباره أمر في غاية الأهمية، ورغم تكرار هذا الطلب يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، في بيان له، إنّ دولة الصين دعمت وقف إطلاق النار في غزة وحق الفلسطنيين في الحياة دون حرب أو مساس بأمنهم، مؤكدا أن الأمر يقع بيد المجتمع الدولي للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل، خاصة بعد اعتراف عدد كبير من الدول الأوروبية بدولة فلسطين لكن قرار محكمة العدل الدولية لم يوقف حتى مجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين

وأكد «مهنى» أن مستوي العلاقات المصرية الصينية وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، وكذلك مع تولي الرئيس الصيني الحكم في 2014، موضحا أن زيارة الرئيس إلى بكين جاءت بالتزامن مع مرور 10 سنوات على ترقية العلاقات المصرية الصينية.

وأوضح أن التعاون بين مصر والصين شهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة، فزيارة الرئيس السيسي إلى الصين تعمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسع نطاق التعاون في المجالات الحيوية، بالإضافة إلى أهمية الزيارة في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات ونزاعات تؤثر على الاستقرار والأمن، لا سيما الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي تدعم الصين موقف مصر تجاه تلك القضية.

وأشاؤ إلى أن القمة تعد خطوة في غاية الأهمية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وهدفها الرئيسي تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، علاوة على التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.