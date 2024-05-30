عضو بـ«النواب»: كلمة السيسي في الصين حملت رسائل واضحة برفض العدوان على غزة

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي في افتتاح أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، قائلة: «جاءت شاملة لتوضح همية المنتدى وحيويته والرهان عليه وأهمية تضافر الجهود الدولية لوقف الحرب الشرسة على قطاع غزة».

كلمة السيسي في الصين حملت رسائل واضحة برفض عدوان غزة

ولفتت التمامي في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، إلى إشارة الرئيس السيسي عن مرور عشرة أعوام، على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين وحرص مصر على استمرارها وتطويرها، مؤكدة أنّ احتفاظ مصر والصين بعلاقات استراتيجية مكسب كبير للدولتين على كافة المستويات.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن سعادتها بإعلان مصر عن تقديرها الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية، ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة.

وأشادت التمامى بمطالبة الرئيس السيسي خلال كلمته، المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين، قائلة: «موقف مصر الشجاع فضح مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي».

خطاب السيسي أكد على قوة مصر وحضور الفاعل دوليا وإقليميا

وتطرقت إلى كلمة الرئيس الرئيس السيسي الخاصة بسد النهضة، ومطالبتها الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من عشر سنوات، بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، وتأكيده أن مصر لن تسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار الوطن، مشددة أن رسائل السيسي في الصين جاءت قوية وواضحة تماما وتؤكد قوة مصر وحضورها الفاعل دوليا وإقليميا.