عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي وجه رسائل حاسمة للمجتمع الدولي في المنتدى الصيني

أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، مؤكداً أن الكلمة حملت رسائل قوية وحاسمة ومنها دعوة المجتمع الدولي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

كلمة الرئيس السيسي ركزت على حق الشعب الفلسطيني في استعادة دولته

وقال الكحيلي في تصريحات صحفية، اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي ركزت على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من انتهاكات إسرائيلية، مطالبا المجتمع الدولي بالالتزام الجاد والفوري بحل الدولتين، والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة.

وأكد الكحيلي على أهمية كلمة الرئيس السيسي خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، وأنها تمثل قضية أمن قومي لا يمكن العبث به، حيث به رسائل واضحة بشأن العشر سنوات من المفاوضات مع الجانب الأثيوبي بشان قضية السد الإثيوبي، كما جاء في كلمة الرئيس «طالبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن لأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الـ3 حقها في الحياة والتنمية أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل ما من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا».