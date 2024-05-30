«النقل»: القطار الكهربائي سينقل البضائع من السخنة إلى الإسكندرية في ساعتين

قال المهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل لقطاع النقل البحري، إنه من المقرر تشغيل مواني جديدة بعد تطويرها، اعتبارا من منتصف العام المقبل، أبرزها ميناء السخنة، ومحطة الحاويات بميناء دمياط البحري، لتعزيز تجارة الترانزيت في مصر، والتي تدر عملة صعبة.

مدة نقل البضائع

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن شبكة القطار الكهربائي السريع تخدم المواني، وتحقق الربط فيما بينها، موضحا أن نقل البضائع من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية يستغرق فقط ساعتين بالقطار الكهربائي السريع، الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

تكلفة تطوير المواني

وأكد أن تكلفة تطوير المواني بخطة وزارة النقل 129 مليار جنيه، وتكلفة تطوير ميناء السخنة 6 مليارات جنيه، موضحاً أن الوزارة تنفذ الأعمال الأساسية والأرصفة والمباني الإدارية ويتولى المشغل العالمي تنفيذ أعمال البنية الفوقية والأوناش وأنظمة التشغيل.

وأوضح أنه جرى تنفيذ 85% من أعمال تطوير ميناء السخنة، والذي يشتمل على محطات حاويات وبضائع عامة وصب جاف وسائل ورورو، مؤكدا أن أعمال تطوير المواني جذبت أكبر مشغلي الخطوط العالمية.