مدير تطوير ميناء السخنة: 13 شركة وطنية تنفذ أرصفة بحرية بطول 18 كيلومترا

قال اللواء محمد خليل مدير تطوير مشروع ميناء السخنة، إن أعمال تنفيذ أرصفة الميناء تجري بواسطة 13 شركة مصرية وطنية خالصة، موضحا أن هذه الشركات وجدت فرصة كبيرة لتنفيذ أعمال ضخمة في المواني لم تكن موجودة من قبل، وانعكس ذلك على توفير آلاف فرص عمل.

وأضاف أنّ أعمال تطوير الميناء تشتمل على تنفيذ طريق خرساني ضخم بطول 17 كيلومترا لخدمة 18 كيلومترا أرصفة، موضحًا أنّ المشروع تم تطويره خلال 3 سنوات، مضيفا أنّ هناك خطوط سكك حديدية تصل إلى جميع محطات الميناء بالكامل، فضلًا عن تنفيذ منطقة جراشات بالميناء، ومبنى إداري لخدمة الميناء بالكامل.

الحوض السادس والأخير بالميناء

وأشار إلى أن الحوض السادس والأخير في الميناء، تجري به أعمال ضخمة من التكريك والحفر، وأنه جاري حفر 16 مترا في الأرض، موضحا أن سعر التكريك مرتفع للغالية، لذا جرى اللجوء إلى طريقة جديدة لتوفير حوالي 25% من التكلفة، خاصة وأن أعمال التكريك بالحوض تصل إلى 70 مليون متر مكعب.

ماكينات متخصصة لتنفيذ عملية التكريك

وأكد أن عمليات سحب المياه تحدث من خلال ماكينات متخصصة لتنفيذ عملية التكريك والبدء في الأعمال الانشانية بعدها مباشرةً، الأمر الذي يوفر تكاليف ضخمة، مشيرا إلى أن القطار الكهربائي السريع سيقلل الوقت ويختصر زمن وصول البضائع، وأن الدولة حريصة على تطوير جميع المواني وإضافة أضعاف أطوال الأرصفة المتواجدة حاليا.