«النقل» تكشف زمن رحلة القطار السريع من العين السخنة إلى مرسى مطروح

كشفت الهيئة القومية للأنفاق، التابعة لوزارة النقل، عن زمن الرحلة المتوقع للقطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، الذي يجري تنفيذه حالياً على 3 خطوط رئيسية، في إطار سعي وزارة النقل للتوسع في وسائل النقل الجماعي، وتوفير وسيلة نقل متميزة لجمهور الركاب، بجانب دوره المهم في نقل البضائع الأمر الذي يسهم في تعظيم حركة التجارة.

القطار الكهربائي السريع

وعن زمن الرحلة، أوضحت الهيئة في تقرير لها، أن القطار الكهربائي السريع يستغرق من العين السخنة إلى الإسكندرية ساعتين و10 دقائق، ومن العاصمة الإدارية الجديدة حتى مرسى مطروح ساعتين و50 دقيقة، ومن الإسكندرية حتى مرسى مطروح ساعة و50 دقيقة.

أكدت الهيئة، أن القطار السريع قطار ركاب فائق السرعة، إذ يسير «قطار فيلارو» بسرعة 250 كيلومترا لكل ساعة، ويقف القطار في مدن السخنة والعاصمة الإدارية ومحمد نجيب، موضحة أن القطار من العين السخنة حتى مرسى مطروح يستغرق 6 ساعات و50 دقيقة.

منظومة النقل السككي بالجر الكهربائي

يقف القطار أيضا في محطات حدائق أكتوبر و6 أكتوبر والسادات والاستاد والإسكندرية وبرج العرب والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح، موضحة أن شبكة القطار الكهربائي السريع تُنفذ للمرة الأولى في مصر، عبر منظومة النقل السككي بالجر الكهربائي التي تشهد تشغيل 3 أنواع من القطارات لتغطية كل الاحتياجات، ويسمى القطار الأول من العين السخنة حتى مطروح «VELARO».