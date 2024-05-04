حفل تامر حسني في العين السخنة «كامل العدد».. شاركته آيتن عامر

أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا ضخما ليلة أمس، في العين السخنة بالسويس، ضمن سلسلة حفلات الربيع، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

تفاصيل حفل تامر حسني

قدم تامر حسني باقة متنوعة من أغنياته القديمة والحديثة، التي يحبها جمهوره، ومنها حلو المكان، قدها، هرمون السعادة، بجانب تقديمه العديد من الأغنيات الرومانسية، وسط حماس الجمهور.

كما شاركت الفنانة آيتن عامر الفنان تامر حسني، غناء أغنيته الشهيرة «عيونه دار» خلال حفله بالعين السخنة.

وظل الجمهور ينادي على تامر حسني بعد كل أغنية يقدمها على المسرح بمنتهى الحب والحماس، فضلا عن صراخ الجميع بأعلى صوت، مع تسقيفهم الحار وسط صيحات عالية في حب «حسني»، وظلت متواصلة ومستمرة لوقت طويل.

أعمال تامر حسني

‎يشار إلى أن تامر حسني يحضر الفترة الحالية لـ فيلم سينمائي بعنوان «ري ستارت»، مع الفنانة هنا الزاهد والفنان باسم سمرة، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.