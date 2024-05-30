كيف يؤثر التكييف الصحراوي على صحتك؟.. يسبب الإصابة بالنزلات الشعبية

مع الموجات الحارة المتكررة التي تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة، اتجه البعض إلى شراء التكييفات لتلطيف الأجواء المنزلية، ومن بينها التكييف الصحراوي؛ ظنًا منه أنه الخيار الأمثل لأنه غير مكلف وسهل نقله وموفر للكهرباء، لذا يعتبره صديقا للبيئة، لكن ما هي طريقة تشغيله وهل له أضرار؟

ما آلية تشغيل التكييف الصحراوي؟

التكييف الصحراوي هو أحد أنواع التكييفات التي تُعرف باسم المبردات التبخيرية، لأنه يعمل على خفض درجة الحرارة عن طريق وضع المياه داخله وتبخيرها لتلطيف الأجواء، وذلك بحسب موقع «genhvac» المختص في التكنولوجيا، وأوضح مهندس التبريد والتكييف رامي صالح طريقة تشغيله، قائلا: «نملأ الخزان بالمياه، ثم نضع الخرطوم المسؤول عن توزيعها داخل التكييف ليتم تشغيله أتوماتيكيًا، وبواسطة طلمبات المياه يدفع الهواء في أرجاء المنزل».

مميزات التكييف الصحراوي

وأضاف المهندس «رامي»، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ أفضل تكييف صحراوي الذي سعته 85 لترًا، مع مراعاة أن يتم متابعته بشكل دوري، وتنظيف حوض المياه داخله وتغيير الفلتر من وقت لآخر، مشيرا إلى مميزاته وعيوبه كالتالي:

يتميز بسهولة نقله من مكان لآخر.

سعره اقتصادي دونًا عن باقي التكييفات.

من السهل تشغيله ولا يحتاج إلى أحد لتركيبه.

قطع غياره سهلة ومتوفرة.

يعمل بأقل طاقة، لذلك هو غير مكلف في استخدام الكهرباء.

لا يتم استخدام أي مواد كيميائية فيه، بل يعتمد على الماء.

عيوب التكييف الصحراوي

لا يوزع الهواء البارد بشكل جيد في المنزل، لأن سعته قليلة ومحدود: «الهوا بيوزعه في مكان محدود جدًا حواليه بمترين حد أقصى»، غير أنه يوزع الهواء في الغرفة الذي يتواجد بها فقط.

غير مناسب للمنازل ذات الرطوبة العالية، لأنه يزيد الرطوبة داخلها كونه مخصص للأماكن الصحراوية والجافة: «التكييف فيه فريون بيسبب رطوبة عالية هو مخصص لكده عشان الأماكن الصحراوية والجافة بتكون درجة الحرارة فيها صعبة، فالبيوت اللي فيها رطوبة عالية بالتأكيد هيزود الرطوبة فيها وده شيء ضار على المنزل والصحة».

قد يحدث تلوث للمياه داخله مما يتسبب في انتشار البكتيريا والفطريات: «المياه جواه مع البلاستيك ممكن تتلوث على طول»، إذ يحتاج إلى التنظيف باستمرار.

وأضاف أنه لمعرفة التكييف الصحراوي مناسبا مع المنزل أم لا، يجب استطلاع درجات الحرارة في منطقة الشخص: «المناطق اللي فيها درجات حرارة عالية عن 40 درجة فهو مناسب، لأن كده مش هيكون في رطوبة عالية».

وبحسب موقع National library of medicine، المختص في شؤون الصحة، فإن التكييف الصحراوي أكبر أضراره تتمثل في الفطريات التي تنمو داخل الماء مما يؤثر على الجهاز التنفسي، وهو ما علق عليه الدكتور محمود البنتاوني، أستاذ الأمراض الصدرية والتنفسية، إذ أوضح أنّ أي تكييف له أضرار بالغة على الرئة ويزداد الأمر في التكييف الصحراوي، لأن الماء داخله يسبب انتشار البكتيريا والجراثيم وتزداد خطورته على الأطفال.

ما هي أضرار التكييف الصحراوي على الأطفال؟

وأضاف «البنتاوني» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أضرار التكييف الصحراوي على الأطفال، تتمثل في الآتي:

الإصابة بالتهاب الحلق.

زيادة التهابات الجيوب الأنفية.

إصابة الطفل بالنزلات الشعبية الحادة والأزمات الربوية.

الشعور بآلام متفاقمة في العضلات والمفاصل.

الإصابة بالجفاف الشديد في العيون والجلد.

ونفس الأمر لكبار السن، ويجب عدم التعرض له مباشرةً وتجنب وضعه في أماكن مغلقة.

ويجب الاهتمام بتنظيف التكييف الصحراوي لمنع البيكتيريا، مع تجديد الهواء بالغرفة بشكل مستمر، كما يجب فتح النوافذ والأبواب حتى لا تشعر بالرطوبة بصورة كبيرة.