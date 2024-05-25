3 فئات ممنوعة من الجلوس في التكييف.. هل أنت منهم؟

في ظل ارتفاع درجة الحرارة، لا يمكن الاستغناء عن أجهزة التكييف مطلقًا، وعلى الرغم من أهميتها وعدم قدرة البعض على الابتعاد عنها، إلا أن هناك 3 فئات ممنوعة من الجلوس في التكييف، لتجنب الإصابة ببعض المشاكل الصحية وفقًا لموقع «india» ويمكن تناولهم في التقرير التالي..

3 فئات ممنوعة من الجلوس أسفل التكييف

يشكل الجلوس أسفل التكييف أمرًا مثاليًا بالنسبة للكثيرين، إلا أنه يشكل خطورة كبرى لـ3 فئات على وجه التحديد، والتي يمكن تناولهم كل على حدة فيما يلي:

مرضى الربو؛ يُحذر جلوس أصحاب هذه المرض أسفل التكييف وذلك تجنبًا لتفاقم الحالة لديهم.

مرضى الحساسية؛ وجب عليهم الابتعاد عن الجلوس أسفل التكييف، خاصة في حالة عدم تنظيف مكيف الهواء بشكل صحيح، ما يؤدي إلى تفاقم الإصابة.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي، إذ يتسبب التكييف في إصابتهم بانسداد في الأنف وجفاف الحلق والحنجرة والعينين، وفقًا لتقرير على شاشة NDTV.

وأكد طه عبد الحميد، استشاري أمراض صدر خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الهواء البادر يسبب مشاكل لكل من مرضى الحساسية، والذين يعانون من نزلات شعبوية، فالهواء يعمل على تهييج الشعب الهوائية، ما يزيد من فرص الإصابة بأزمات الربو، ويترك تأثيرًا سلبيا على الجيوب الأنفية ويسبب التهابًا بها.

مشاكل يسببها الجلوس في التكييف

هناك الكثير من المشاكل التي يسببها الجلوس في التكييف، والتي وجب تجنبها قدر الإمكان ويمكن تناولها في التقرير التالي:

جفاف العيون

البقاء في مكيف الهواء قد يؤدي إلى جفاف العين.

البشرة الجافة والشعر المجعد

يمكن لمكيفات الهواء أن تسبب الكثير من الضرر للبشرة والشعر، وذلك راجع إلى إن التكييف يعمل على إزالة الرطوبة من الهواء، ومن الممكن أن تتسبب في جفاف الجلد والشعر وتلفهم في الكثير من الأحيان.

الجفاف

يمكن الإشارة إلى أن ضرر مكيف الهواء أكثر من نفعه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، وذلك راجع إلى أنه يمتص الرطوبة من الغرفة.

ومن جانبه نصح أحمد شكري، فني تكييفات خلال حديثه لـ«الوطن»، بالبعد قدر الإمكان عن بعض العادات التي تضعف كفاءة التكييف، ويمكن تناولها على النحو التالي: