المروحة أفضل من التكييف في الصيف.. استشاري يفجر مفاجأة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يلجأ الكثيرون إلى تشغيل المروحة أو التكييف، للشعور بالبرودة وخفض درجات حرارة الغرفة؛ وبشكل عام تعتبر المروحة أفضل من التكييف في الصيف، لأنها تعمل على توزيع الهواء، حتى يصل إلى المكان بأكمله.

وأوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن ارتفاع درجات الحرارة يسبب التوتر والجفاف وبشكل عام تعتبر المروحة أفضل من التكييف في الصيف، للأسباب الآتية:

تعمل المروحة على تحريك الهواء في الغرفة بأكملها

تعمل المروحة على تحريك الهواء في الغرفة بأكملها، والحد من الشعور بالحرارة وتجفيف العرق، ونصح «بدران» بضرورة تنظيف المروحة بصفة دورية.

تعتبر المروحة أكثر أهمية في فصلي الربيع والشتاء

المروحة مهمة في فصلي الربيع والشتاء، مقارنة بالتكييف الذي لا يعمل على توزيع الهواء بالغرفة، بل توجد مناطق يصل إليها الهواء، وأماكن أخرى ترتفع بها درجات الحرارة، وحذر «بدران» من عدم صيانة التكييفات بشكل دوري، وهي من العادات الشائعة، وتعتبر وسيلة لنشر الفطريات والبكتريا داخل الأماكن المغلقة، ما يؤدي إلى الإصابة بالحساسية والربو.

نصائح عامة للتعامل عند تشغيل المروحة

وبشكل عام وجه «بدران» نصائح عامة للتعامل في فصلي الربيع والصيف، عند تشغيل المروحة، ووجه بضرورة تنظيف الوجه جيدًا، قبل التعرض للهواء، مع ضرورة فتح الشبابيك أيضًا، للحد من تراكم الميكروبات داخل الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى تشغيل شفاطات الهواء، خاصة في المطابخ والحمامات وعند الطهي والاستحمام بالماء البارد، وعدم وضع النباتات في المنزل، وتغطية أواني الطهي عند الاستخدام، وبشكل عام مروحة السقف أفضل من المروحة الثابتة أو العمودية.